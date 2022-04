Das Bayerische Rote Kreuz und die Malteser sind im Landkreis Nürnberger Land mit mobilen Impfteams unterwegs. Während die Malteser die Impftermine in den Einrichtungen inzwischen abgeschlossen haben, ist das BRK noch unterwegs.

Wie das Landratsamt Nürnberger Land berichtet, hätten die Malteser in den letzten Wochen knapp 300 Impfungen in 10 Einrichtungen im gesamten Landkreis durchgeführt. Darunter befänden sich Alten- und Pflegeheime, Sozialstationen und soziale Wohnprojekte. Auch wenn vorerst alle Termine absolviert wurden, stünden die Malteser bei neuen Terminanfragen bereit.

Unterdessen kümmere sich das Bayerische Rote Kreuz weiterhin um Impftermine vor Ort bei den Bürger*innen des Landkreises. Das Team biete Erst-, Zweit- und Biontech-Booster-Impfungen an, außerdem Viertimpfungen für die Personengruppen, für die die Stiko es aktuell empfiehlt; also Personen, die in Alten- oder Pflegeheimen wohnen, über 70 Jahre alt sind oder im Medizin- oder Pflegebereich arbeiten.

In dieser Woche wird das mobile Impfteam des BRK noch folgende Orte anfahren:

• 7. April: Simmelsdorf-Hüttenbach, St.-Martin-Str. 5, 9:00 - 13:30 Uhr

• 8. April: Feucht, Brauhausgasse 13, 9:00 - 12:00 Uhr

In der kommenden Woche folgen dann:

• 11. April: Schwarzenbruck, Johann-Degelmann-Str. 7a, 09:00 - 13:30 Uhr

• 12. April: Pommelsbrunn, Heuchlinger Str. 4, 9:00-13:30 Uhr

• 13. April: Ottensoos, Dorfplatz 3, 09:00 - 13:30 Uhr

• 14. April: Schwaig, Mittelbügweg 15, 9:00-13:30 Uhr

Auch Menschen aus der Ukraine könnten sich an diesen Terminen kostenlos impfen lassen. Da in der Ukraine zum Teil Vakzine verwendet wurden, die in der EU nicht als wirksam anerkannt sind, gälten Personen, die damit geimpft wurden, nach deutschen Maßstäben nicht als geimpft. Entsprechend müsse die Impffolge hier neu begonnen werden. Das BRK-Team habe alle relevanten Aufklärungsunterlagen auch in ukrainischer Sprache dabei.

Wer sich impfen lassen möchte, bringe bitte ein Ausweisdokument, den Impfpass und Nachweise über eventuelle vorherige Impfungen mit.

Vorschaubild: © LuAnn Hunt / pixabay.com (Symbolbild)