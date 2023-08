Nürnberger Bub (9) stirbt im Italien-Urlaub an Hornissen-Biss - und hilft nun fünf anderen Menschen

Für eine Familie aus Nürnberg ist die Reise nach Italien zum Alptraum geworden: Vor wenigen Tagen stach eine Hornisse einen neunjährigen Jungen auf dem Gelände eines Bauernhofs nahe Costa Vescovato nördlich von Genua. Das berichtete inFranken.de bereits.

Das Kind erlitt einen anaphylaktischen Schock in Verbindung mit einem mehr als einstündigen Herzstillstand, wie das italienische Medium tg24.sky.it informiert. Im Krankenhaus konnten die Ärzte sein Leben nicht mehr retten. Nachdem der Neunjährige für hirntot erklärt worden war, wurden ihm nach 48 Stunden Beobachtung in der Nacht auf Donnerstag (24. August 2023) - mit Einwilligung seiner Eltern - die Organe zur Spende entnommen. Das schildert das italienische Nachrichtenportal ilfattoquotidiano.it.

Toter Junge aus Nürnberg schenkt fünf Menschen seine Organe - "Lebertransplantation besonders schwierig"

Die Organe des jungen Nürnbergers seien insgesamt fünf Menschen transplantiert worden. Darunter zwei Kindern. Laut der Nachrichtenseite fanpage.it ging das Herz an ein Kind im Krankenhaus von Bologna. Die Lunge an ein weiteres Kind in Padua. Die Lebertransplantation habe sich laut tg24.sky.it kompliziert gestaltet.

"Die Lebertransplantation war sowohl aus technischer als auch aus logistischer Sicht besonders schwierig. Das Organ des Kindes hatte nach einem mehr als einstündigen Herzstillstand einen langwierigen ischämischen Schaden erlitten", heißt es hier. Als Ischämie wird die unterbrochene Durchblutung eines Organs bezeichnet. Auf der Liste der heranwachsenden Patienten für eine Transplantation sei zunächst kein geeigneter Kandidat gefunden worden.

Letztlich sei die Leber bei einer über zwölfstündigen Operation an einen erwachsenen Patienten mit Leberzirrhose in Turin gegangen. Beide Nieren hätten ein Mann und eine Frau bekommen.