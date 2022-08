"Brückenfestival" 2022 lockt erneut Besucher unter die Theodor-Heuss-Brücke in Nürnberg

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand das Festival wieder am 12. August und 13. August 2022 statt

fand das Festival wieder am 12. August und 13. August 2022 statt

erneut komplett von Ehrenamtlichen gestemmt

Am Freitag, dem 12. August 2022, und Samstag (13. August 2022) fand erneut das "Brückenfestival" in Nürnberg statt. Bereits zwei Jahre musste es wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Davor kamen bis zu 30.000 Feierwütige zu dem "Umsonst-und-Draußen-Festival". Nun lockte das volle Programm auf drei Bühnen unter und neben der Theodor-Heuss-Brücke im Pegnitztal-West wieder Massen an Besuchern und Besucherinnen.

Neben den Shows auf der Hauptbühne wie Bird Berlin, LBT (Leo Betzl Trio), Akne Kid Joe oder TBA (To Be Announced), waren außerdem wieder zahlreiche Bands auf der Zeltbühne zu sehen. Nach den Auftritten konnten die Gäste von 24 bis 5 Uhr auf den Aftershow-Partys im Stadtteilzentrum Desi oder in der Musikzentrale MUZ weiterfeiern.

Das "Brückenfestival" ist ein ehrenamtlich organisiertes "Umsonst-und-Draußen-Festival" und finanziert sich laut dem Veranstalter zum größten Teil durch den Getränkeverkauf. Es wurde von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Initiative Musik gefördert.