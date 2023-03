Vom Dienstag bis Donnerstag, 14. bis 16. März 2023, findet in der NürnbergMesse zum 21. mal die embedded world Exhibition & Conference statt. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, ist sie weltweit die Leitmesse für Embedded Systems (Eingebettete Systeme). Embedded Systems bilden – vernetzt und energieeffizient, aber auch sicher und zuverlässig – das Rückgrat des „Internet of Things“ (Internet der Dinge) und von Industrie 4.0. Präsentiert werden auf der Messe die neuesten Innovationen und Produkte der Embedded-Branche. In diesem Jahr stehen die Themen Sicherheit elektronischer Systeme, verteilte Intelligenz, das Internet der Dinge sowie E‑Mobilität und Energieeffizienz im Fokus.

Hierzu sagt Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas: „Eingebettete Systeme sind auch für Nürnberg als High-Tech-, Industrie- und innovativer Dienstleistungsstandort von besonderer Bedeutung. Nürnberg zählt zu den Top 10 der deutschen Standorte für Embedded Software und belegt eine Spitzenposition in Bayern. Nürnberg ist Lösungsanbieter für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Daher verwundert es nicht, dass sich die Messe als Treffpunkt der Embedded Community in Nürnberg etabliert hat.“

Folgende Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Nürnberg sind auf der embedded world Exhibition & Conference 2023 als Aussteller vertreten: Bureau Veritas CPS GmbH, CAN in Automation GmbH, EtherCAT Technology Group, Fraunhofer IIS, iSyst Intelligente Systeme, ProMik GmbH, Siemens AG Digital Industries Factory Automation, SUSE Software Solutions Germany GmbH und Yaskawa Europe GmbH.

Die embedded world Exhibition & Conference ist der Branchentreffpunkt für die Embedded-Community, führende Experten, Key Player und Branchenverbände. Sie bietet einen unvergleichlichen Einblick in die ganze Welt der eingebetteten Systeme: von Bauelementen und Modulen über Betriebssysteme, Hard- und Software-Design, M2M-Kommunikation, bis hin zu Dienstleistungen und den zahlreichen Fragestellungen eines komplexen Systementwurfs.