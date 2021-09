Die Stadt Nürnberg gibt bekannt, wie und wann die Besucher*innen das Nürnberger Volksbad ein letztes Mal besichtigen können. „Die Revitalisierung des Nürnberger Volksbads schreitet immer weiter voran und wird immer konkreter. Es ist nun an der Zeit, sich vom alten Volksbad in der bisherigen Form zu verabschieden, bis es Ende 2024 wieder in altem Charme und mit zeitgemäßer Technik zum Baden einlädt. Dazu wird es im Oktober eine kleine Aktion geben. Mit den allerletzten Volksbad-Führungen, mit einem Verkauf von Fliesen, Türen, Kleiderhaken und anderen Ausstattungsgegenständen aus dem Volksbad und einer Lichtshow an vier Abenden, bei der das tolle Gebäude nochmal ins besondere Licht gesetzt wird“, so Bürgermeister Christian Vogel (SPD), 1. Werkleiter von NürnbergBad.

Denn nach fast 30 Jahren ohne wirkliche Nutzung gehen Ende Oktober die Lichter im Volksbad aus, bevor es 2024 in neuem Glanz erstrahlt, verkündet die Stadt Nürnberg. Von Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. Oktober 2021, gibt es die letzten Führungen durch das Volksbad, die ab sofort auf nuernbergbad.nuernberg.de gebucht werden können. Die Führung wird durch ein Mitglied der Projektgruppe Volksbad geleitet und enthält Informationen zu Geschichte und Planung des Bads. Die Führung kostet für Erwachsene 5 Euro und dauert etwa zwei Stunden. Im Anschluss können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in alten „Schätzen“ des Volksbads stöbern und diese käuflich erwerben.

An diesen vier Abenden zwischen 19 Uhr und 22 Uhr wird das Volksbad außen erstrahlen, bevor die Lichter ausgehen und der Umbau beginnt. Mit der „Bis bald“-Lichtshow, die das Volksbad drei Stunden lang illuminiert, mit Ambient-Sound und dem Verkauf von Kaltgetränken lädt das Bad ein, vor das Gebäude zu kommen, zu staunen und Vorfreude zu tanken.