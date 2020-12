Nürnberg vor 1 Stunde

Weltkriegsbunker

Unerwarteter Fund: Verborgener Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt

In Nürnberg ist ein verborgener Bunker in einem ehemaligen Umspannwerk der Reichsbahn entdeckt worden. In dem Weltkriegsbunker wurden außerdem mehrere alte Einrichtungsgegenstände gefunden - unter anderem eine Toilette und eine 400 Kilogramm schwere Klotür.