Für die geplante Verkehrswende in Nürnberg hat die VAG in 26 neue Straßenbahnen vom Typ "Avenio" investiert. Die erste der neuen Straßenbahnen soll demnach "bis Weihnachten in den Fahrgastbetrieb" gehen. Für das Ziel der VAG in Nürnberg bis zum Jahr 2030 rund 200 Millionen Fahrgäste pro Jahr zu befördern, seien die neuen Straßenbahnen "ein wichtiger Baustein".

"WLAN-Ausstattung" und "ganzjährige Klimatisierung": mehr Komfort für Fahrgäste

Außerdem sollen dafür schon im nächsten Jahr neue Straßenbahnlinien eingerichtet werden. "Wir werden bereits im nächsten Jahr die Straßenbahnlinien 10 (Dutzendteich–Plärrer– Am Wegfeld) und 11 (Gibitzenhof–Hauptbahnhof–Mögeldorf) auf bestehenden Trassen in Betrieb nehmen. Wir schaffen so neue und schnelle Direktverbindungen und bieten zudem auf stark nachgefragten Abschnitten durch die Überlagerung der Linien mindestens einen Fünf-Minuten-Takt. Dafür brauchen wir einen Teil der neuen Flotte", erklärt Tim Dahlmann-Resing, Vorstand Technik und Marketing der VAG.

Im Vergleich zu den älteren Fahrzeugen, bieten die neuen Straßenbahnen den Fahrgästen mehr Komfort. So seien die neuen Züge beispielsweise so gebaut, dass sie einen barrierefreien Zugang ermöglichen. Auch der Fahrzeuginnenraum sei demnach stufenlos, "lediglich die Sitze über den Rädern sind erhöht", heißt es vonseiten der VAG. Zudem gebe es in den Türbereichen "auch ausreichend Abstellmöglichkeiten für Kinderwägen, Rollatoren und Rollstühle sowie in Nebenverkehrszeiten für Fahrräder".

Aber auch was die technische Ausstattung angeht, hätten sich die neuen Straßenbahnen im Vergleich zu Vorgängern weiterentwickelt. So dürfen sich Fahrgäste in den neuen Zügen laut VAG in Zukunft über "ganzjährige Klimatisierung" freuen. Außerdem seien die neuen Modelle mit WLAN ausgestattet.