Nürnberg: VAG hat mit mangelndem Fahrpersonal zu kämpfen

hat mit zu kämpfen "Viele krankheitsbedingte Personalausfälle" führen zu ausfallenden Fahrten

führen zu "Sind leider gezwungen": Bus-Fahrpläne müssen angepasst werden

In Nürnberg gilt ab Montag (16. Januar 2023) ein neuer Fahrplan für einige Nahverkehrs-Linien der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG). Da es momentan einen "andauernd hohen Krankenstand" gibt, kommt es im Nahverkehr zu einigen Einschränkungen. Schon im vergangenen Jahr mussten einige Linien aufgrund von Krankheitsausfällen angepasst werden.

Angepasste Fahrpläne im Nürnberger Nahverkehr - diese Linien sind betroffen

"Aufgrund des anhaltend sehr hohen Krankenstands beim Fahrpersonal sind wir leider gezwungen, unser Fahrplanangebot ab Montag (16. Januar 2023) anzupassen", berichtet die VAG. So ist vor allem das "Fahrpersonal" der Buslinien betroffen. "Dadurch kommt es immer wieder zu Fahrtausfällen. Um dem entgegenzuwirken und einen stabilen und zuverlässigen Betrieb anzubieten, haben wir uns entschlossen, im Busbereich das Angebot anzupassen".

Das sind die betroffenen Linien, wie die VAG bekannt gibt:

Linien 31, 40, 58 und 69:

Keine Fahrplanänderungen; es werden lediglich ab 21.00 Uhr anstelle von Bussen Taxis eingesetzt, die die Haltestellen nach Fahrplan anfahren.

Linien 34 und 36

Montag bis Freitag verkehren die Busse ab 9.00 Uhr im 20-Minuten-Takt und samstags ganztägig im 20-Minuten-Takt.

Linien 35 und 65

Montag bis Freitag verkehren die Busse ab 13.30 Uhr im 20-Minuten-Takt.

Linie 49

Ab 15.00 Uhr fahren keine Busse mehr auf dieser Linie. Bitte nutzen Sie die Linie 46.

Linie 51

Ab 21.00 Uhr verkehren die Busse zwischen Frankenstraße und Worzeldorf Schule im 40-Minuten-Takt.

Linie 52

Ab 21.00 Uhr verkehren die Busse zwischen Langwasser Mitte und Worzeldorf Schule im 40-Minuten-Takt.

Linien 55 und 67

Montag bis Freitag verkehren die Busse ab 9.00 Uhr im 20-Minuten-Takt.

Linie 61

Ab 9.00 Uhr verkehren die Busse zwischen Röthenbach und Schwabach-Wolkersdorf im 20-Minuten-Takt.

Linie 62

Ab 9.00 Uhr verkehren die Busse zwischen Röthenbach und Katzwang im 20-Minuten-Takt.

Die VAG weist darauf hin, dass sich Fahrgäste dieser Linien vorab bei der elektronischen Fahrplanauskunft informieren sollen. "Wir bedauern, dass diese Maßnahmen notwendig sind. Doch da Planbarkeit und stabiles Angebot für unsere Fahrgäste und uns besonders wichtig sind, mussten die Anpassungen vorgenommen werden", erklärt die VAG. "Die Priorität lag dabei auf dem Berufs- und Schülerverkehr. In der Hauptverkehrszeit am Morgen sind alle Buslinien in gewohnt dichtem Takt unterwegs".