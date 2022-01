Am Dienstag (4. Januar 2022) kam es bei einer Zirkusshow in Nürnberg zu einem Unfall. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, wurde während einer Abendvorstellung im Zirkus am Volksfestplatz ein Zuschauer verletzt.

Bei Umbauarbeiten an einem Fangnetz sollte ein Spannseil gelöst werden. Einem Zirkusmitarbeiter rutschte dabei vermutlich ein Karabiner aus der Hand. Das Seil fiel samt Karabiner in den Zuschauerraum und traf einen 35-Jährigen am Kopf.

Unfall bei Zirkusshow am Volksfestplatz: Seil und Karabiner fallen in Zuschauerraum

Der Mann wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Zirkusvorstellung wurde nach dem Abtransport des Verletzten fortgesetzt.

