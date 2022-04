Trampolinhalle "Airtime" in Nürnberg feiert Sommmerfest - das ist am 1. Mai 2022 geboten

Am Sonntag, dem Tag der Arbeit (1. Mai 2022), feiert die Trampolinhalle "Airtime" in Nürnberg Sommerfest. Geboten wird einiges: Neben der "einmaligen Möglichkeit", in einen großen Airbag zu springen, gibt es Foodtrucks, Musik sowie einige Wettbewerbe. Trampolinspringer*innen für die Wettbewerbe, Interessierte und Hüpfbegeisterte sowie Zuschauer*innen seien alle herzlich willkommen, erklärt Niklas Knoll von der Trampolinhalle in Nürnberg.

Nürnberg: Sommerfest in der Trampolinhalle - das erwartet die Gäste bei "Airtime"

Das Highlight des Fests sei der große Airbag-Jump. "Das ist ein zehn auf zehn Meter Luftkissen, der Airbag", erkärt Knoll. "Mit einer Scherenhebebühne kann man aus bis zu zehn Metern Höhe in das Kissen springen und sich einfach fallen lassen. Man lande dann weich auf dem Rücken in dem Airbag." Das Airtime-Motto "Those who don't jump will never fly" könne man dann am eigenen Körper erleben.

Außerdem gebe es vor dem Gebäude Musik und verschiedene Foodtrucks. "Die Musik ist einfach von uns ausgewählt", sagt Knoll, "und als Foodtrucks haben wir einen Grillstand und die VerwandelBar, die verschiedene Sommergetränke und Bowls anbietet." Zudem habe auch die Airtime-Gastronomie geöffnet: Dort gebe es dann etwa Pizza, Brezeln oder Kaffee und Kuchen.

Der Eintritt ist für Zuschauer*innen und Interessierte frei. "Wenn man auch hüpfen will, muss man sich die Trampolinzeit noch kaufen." Zwischen 10 und 13 Uhr wird im Freestyle Bereich des Parks die Qualifikation für die Freestyle-Trampolin-Weltmeisterschaft stattfinden, für die man sich auf der Airtime-Website auch anmelden kann. Zwischen 14 und 17 Uhr findet der Bagjump-Contest statt, bei dem professionelle Springer*innen aus ganz Deutschland Sprünge aus bis zu 26 Metern Höhe vorführen.