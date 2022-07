Nürnberger Traditionslokal "Kathi's Küche" schließt

"Kathi's Küche" in der Stabiusstraße 1, Nürnberg, war 16 Jahre lang ein beliebter Treffpunkt für Fans fränkischer Küche. Unter anderem verschiedene Stammtische suchten das Traditionslokal auf, um sich auszutauschen und Schnitzel, Klöße und Co. zu genießen. Das Bedauern um den Verlust dieses Treffpunktes bekäme die 72-jährige Kathi Fischer zu spüren, doch so sei eben "der Lauf der Dinge".

Die gebürtige Schwäbin und ihr heute 76-jähriger Ehemann Hans hätten in den vergangenen rund 50 Jahren schon einige Restaurants geführt. Darunter das "Keglerheim" in Cadolzburg, den Vorgänger der heutigen Nürnberger "Kartoffel" oder den "Hobelwirt". Angeeignet hätten sich die beiden das Kochen und Bewirten alleine durch die Praxis.

Doch das Paar sei inzwischen in einem Alter, das den Ruhestand logischerweise herbeiführe. Am Sonntag (17. Juli 2022) öffne "Kathi's Küche" zum letzten Mal. Das Wochenende sei bereits komplett reserviert. Der Innenraum habe sich schon verändert, berichtet sie. "Manche Gäste haben etwas als Erinnerung mitgenommen. Natürlich werden wir zu verschiedenen Gästen Kontakt halten. Das ist in den Jahren gewachsen, wir haben die Beziehungen gepflegt und erarbeitet. Wehmütig bin ich schon. Es ist schade um unsere Gäste."

Stammgast Peter Harzer findet warme Worte zum Abschluss: "Eine Nürnberger Gaststätte, die es nur sehr selten gibt, wenig beachtet in einer Nebenstraße und wohlbekannt bei vielen (älteren) Bürgern dieses Stadtteiles. Ein Ambiente zum Wohlfühlen, ein Essen wie bei Oma, angeschrieben auf schwarzen Tafeln, klar und deutlich."

Auf "Kathi's Küche" folge ein Restaurant mit spanisch-portugiesischer Küche, informiert Fischer. Also keine Anlaufstelle mehr für das bisherige Publikum mit Vorliebe für fränkische Küche. Die Fischers freuten sich jetzt aber auf einen neuen Lebensabschnitt, in dem sie Zeit mit ihrer Familie verbringen und reisen möchten.