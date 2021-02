Stadt Nürnberg erklärt weiteres Vorgehen in Sachen Corona-Demos: In den vergangenen Wochen und Monaten fanden in Nürnberg immer wieder Protestaktionen von Gegnern der Corona-Maßnahmen statt. Allein am zurückliegenden Wochenende gab es in der Innenstadt drei Kundgebungen mit Bezug zu den aktuell geltenden Corona-Bestimmungen - darunter auch eine Versammlung der "Querdenken"-Bewegung. Nach Einschätzung der Stadt werden sich derartige Kundgebungen auch künftig fortsetzen.

Die Stadt Nürnberg gibt am Donnerstag (25. Februar 2021) bekannt, wie sie mit den Versammlungen in Zukunft umgehen wird. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Aspekten der Sicherheit und der Rechtslage. Ab 11 Uhr verkündet die Stadtverwaltung in einer virtuellen Pressekonferenz das weitere Vorgehen in der Angelegenheit. Olaf Kuch, Leiter des Direktoriums Bürgerservice, Digitalisierung und Recht (BDR), und der Leitende Polizeidirektor Hermann Guth äußern sich hierbei zum aktuellen Sachstand. inFranken.de verfolgt für Sie die Pressekonferenz und berichtet mit einem Liveticker über die Gegebenheiten.

Corona-Demos in Nürnberg: So geht es weiter - die Pressekonferenz im Liveticker

Der Start der virtuellen Pressekonferenz zu den Corona-Maßnahmen-Protesten in Nürnberg ist für 11 Uhr angekündigt. Verfolgen Sie die Geschehnisse im Liveticker von inFranken.de:

++ 11.09 Uhr: Nürnbergs Pressesprecher Andreas Franke hat die virtuelle Pressekonferenz eröffnet.