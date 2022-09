Nürnberg unter den Top 10 : Index bestimmt Deutschlands "smarteste Städte"

Nürnberg in den Top 10: In der Hauptstadt Berlin wurden am Dienstag (12. September 2022) die zehn führenden Städte im "Smart City Index" des Digitalverbands Bitkom vorgestellt. Die Stadt Berlin ist in diesem Jahr nicht dabei, dafür ist Nürnberg erstmalig unter den Top 10 der "smartesten Städte" Deutschlands im Ranking um Digitalisierung vertreten.

Nürnberg ist dabei: Das sind die Top 10 der deutschen "Smart Cities"

Nicht nur Nürnberg, auch die Städte Aachen und Düsseldorf sind in diesem Jahr erstmals unter den Top 10 der "smartesten Städte" Deutschlands gelandet. Im Vorjahr erzielte die Stadt Nürnberg den 16. Platz. Grundlage dafür bildet eine Analyse des Digitalverbands Bitkom der deutschen Großstädte, für die rund 11.000 Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert wurden. Die folgenden Städte haben es unter die Top 10 geschafft und machen den Gewinner unter sich aus:

Aachen

Bochum

Darmstadt

Dresden

Düsseldorf

Hamburg

Köln

München

Nürnberg

Stuttgart

Die vollständigen Ergebnisse sowie die Gewinner-Stadt des Digitalisierungs-Rankings werden am 20. September 2022 im Vorfeld der Smart Country Convention in einer Online-Pressekonferenz veröffentlicht. Die Digitalisierung von Städten und Regionen ist das zentrale Thema dieser Convention, die vom 18. bis 20. Oktober 2022 im "Hub27" in Berlin stattfindet.

Digitalisierung deutscher Großstädte: So funktioniert der "Smart City Index"

"Beim Smart City Index werden Deutschlands Großstädte umfassend und detailliert vermessen. Das Ranking zeigt, welche Städte bei der Digitalisierung führend sind", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Auch in diesem Jahr gibt es viele Positionswechsel und so manche Überraschung.

Die Dynamik ist groß, die Abstände verringern sich." Mit der Untersuchung will Bitkom den Städten eine Vergleichsgrundlage für ihre eigenen digitalen Aktivitäten geben, Erfolgsbeispiele aufzeigen und die Städte so bei ihren "Digitalisierungsbemühungen unterstützen", heißt es.

Der "Smart City Index" analysiert und bewertet die Städte in fünf Kategorien: Verwaltung, IT-Infrastruktur, Energie/Umwelt, Mobilität und Gesellschaft. Für jede Stadt wurden 133 Parameter untersucht, darunter Online-Bürger-Services über Sharing-Angebote für Mobilität und intelligente Ampelanlagen bis hin zur Breitbandverfügbarkeit. Für jede Kategorie erhält jede Stadt einen Index-Wert, aus denen sich Gesamtwert und Gesamtrang ergeben, die für das Ranking um die "smarteste Stadt" Deutschlands letztendlich ausschlaggebend sind. Und das wird vielleicht Nürnberg.