Nürnberg gewinnt "Gender Award" 2023

Deutschlandweite Auszeichnung: Jury erklärt Entscheidung

Jury erklärt Entscheidung Preisverleihung am 6. Februar 2023 - "tolle Anerkennung"

Mit dem "Gender Award" würdige die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen "erfolgreiche und beispielhafte Gleichstellungsarbeit" vor Ort in den Kommunen. Das teilt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung mit. Die Auszeichnung werde am Montag, 6. Februar 2023, im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin überreicht. Insgesamt 15 Kommunen hätten sich um den Preis beworben.

Nürnberg erhält "Gender Award": Jury beeindruckt - "Gleichstellung ganzheitlich gedacht"

Gesucht für den "Gender Award" seien Kommunen gewesen, die "besonders kreative Lösungen vor Ort umsetzen, um Ungerechtigkeiten zwischen Frauen und Männern aufzuspüren und dauerhaft zu beseitigen", heißt es. In dieser Hinsicht habe Nürnberg mit einer guten Vernetzung des Themas innerhalb der Stadtverwaltung und -gesellschaft punkten können.

"Neben der Förderung von Frauen werden auch Männer als Akteure und Adressaten von Gleichstellung angesprochen, zum Beispiel durch die jährlich stattfindenden Männerwochen und einem Programm für Väter und Kinder. Seit 2016 gibt es bei der Stadt Nürnberg einen Ansprechpartner für Männer, der dazu beiträgt, dass Gleichstellung ganzheitlich gedacht wird", so die Jury in ihrer Begründung.

Zudem hebe die Jury die Verknüpfung von Gleichstellung und Antidiskriminierung bei der Stadt Nürnberg hervor. So sei die Gleichstellungsstelle zusammen mit dem Menschenrechtsbüro in einer Stabsstelle direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt. In dieser Stabsstelle sei zudem eine eigene LSBTIQ-Koordinierungsstelle verankert. Die Jury sei "außerdem davon beeindruckt, dass im Stadtrat alle Ratsvorlagen einem Diversity-Check unterzogen werden".

"Frauenanteil signifikant erhöht": Oberbürgermeister äußert sich zu "Gender"-Sieg

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) begrüße die Anerkennung der Gleichstellungsarbeit der Stadt Nürnberg und damit auch die Würdigung der Arbeit der Stadtverwaltung: "Mit dem aktuell laufenden vierten Gleichstellungsaktionsplan und dem ersten Aktionsplan Queeres Nürnberg hat der Stadtrat konkrete Maßnahmen verabschiedet für ein geschlechtergerechtes Nürnberg. Ich freue mich, dass unsere langjährige gleichstellungspolitische Arbeit und die Vorreiterrolle des Ansprechpartners für Männer auf Bundesebene gewürdigt werden."

Zudem betont er: "Dem Stadtrat, der gesamten Stadtspitze und mir persönlich liegt viel daran, Gleichstellung voranzutreiben. Bei der Besetzung der berufsmäßigen Stadtratsmitglieder haben wir den Frauenanteil signifikant erhöht, um auch hier ein Zeichen für Frauen in Führung zu setzen." Auch Hedwig Schouten, Frauenbeauftragte und Leiterin der Gleichstellungsstelle, freue sich über die Auszeichnung: "Bereits vor 36 Jahren nahm die erste Frauenbeauftragte bei der Stadt ihre Arbeit auf. Seitdem wurde die kommunale Gleichstellungsarbeit verstetigt und inhaltlich ausgebaut."

"Dieser Preis ist eine tolle Anerkennung dafür, dass wir in Nürnberg gemeinsam Geschlechtergerechtigkeit erreichen wollen", so Schouten. An der Preisverleihung am Montag, 6. Februar 2023, im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würden die Frauenbeauftragte und der Ansprechpartner für Männer, Matthias Becker, für die Stadt Nürnberg teilnehmen.

