Nürnberg: 80 Stabbrandbomben-Fragmente auf Westfriedhof gefunden

Verdächtige "Metallteile" entdeckt : Friedhofsmitarbeiter wollten eigentlich Grab ausheben

Wie die Stadt Nürnberg berichtet, haben Friedhofsmitarbeiter beim Anlegen einer Grabstätte am Donnerstagvormittag (06. Oktober 2022) Metallteile gefunden, die vom Blindgänger einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hätten stammen können. "Daraufhin rückte am Nachmittag der Kampfmittelräumdienst an", erklärt die Stadt.

"Der Verdacht, auf dem Westfriedhof könnte ein Blindgänger einer Fliegerbombe liegen, hat sich nicht erhärtet: Der Kampfmittelräumdienst hat dort am Donnerstag (6. Oktober 2022) Teile von Stabbrandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg ausgegraben", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Fachleute öffneten demnach die Grabstelle weiträumig und bargen weitestgehend Fragmente von circa 80 Stabbrandbomben. "Eine Stabbrandbombe war noch intakt", erklärt die Stadt. Der Fund wurde demzufolge vom Sprengkommando verladen und abtransportiert. Bis 16 Uhr wurden alle Stabbrandbomben geborgen.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner bestand laut Stadt keine Gefahr, eine Evakuierung sei nicht notwendig gewesen. Neben den beiden Sprengmeistern des Kampfmittelräumdiensts waren demzufolge fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr, zwei Polizeibeamte und drei Mitarbeitende der Friedhofsverwaltung vor Ort. Der Nürnberger Westfriedhof sei derzeit geschlossen. Er öffne wieder am Freitag (7. Oktober 2022).