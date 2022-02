Beim Montagskonzert „Romantisches Piano“ widmen sich Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen des Labenwolf-Gymnasiums Klavierwerken der europäischen Romantik. Unter Leitung von Lehrkraft Anne-Kathrein Jordan spielen sie am Montag, 7. Februar 2022, um 13.15 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Eingang über Hirschelgasse 9-11, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Zur Aufführung gelangen bekannte und unbekannte musikalische Stücke der romantischen Komponisten John Field (1782-1837), Friedrich Silcher (1789-1860), Frederic Chopin (1810-1849), Robert Schumann (1810-1856) und Claude Debussy (1862-1918).

Die Montagskonzerte sind eine Kooperation zwischen den Museen der Stadt Nürnberg und dem musisch ausgerichteten Labenwolf-Gymnasium. "An mehreren Montagen im Jahr kommen Gäste des Museums und Musikliebhaber in den Genuss musikalischer Kostproben. Das Angebot richtet sich auch an Berufstätige, die ihre Mittagspause einmal anders gestalten möchten", heißt es.

Der Eintritt zum Konzert beträgt 1 Euro. Für Museumsbesucher ist das Konzert im regulären Eintrittspreis von 6 Euro, 1,50 Euro ermäßigt, enthalten. Vor Ort gelten stets die aktuellen Corona-Bestimmungen, verbindlich sind der 2G-Plus-Grundsatz, das Tragen einer FFP2-Maske sowie der Mindestabstand von 1,5 Metern.