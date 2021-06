Seebühne Nürnberg : Am Mittwoch (30. Juni 2021) startet die Konzert-Serie am Dutzendteich

: Tickets können bei der Kulturinformation der Stadt Nürnberg oder bei den auftretenden Künstlern erworben werden

können bei der oder bei den auftretenden erworben werden Veranstaltung dient in gewisser Weise als Ersatz für das abgesagte Bardentreffen

Am Nürnberger Dutzendteich gibt es auch in diesem Sommer wieder eine Seebühne. Die Konzertreihe findet heuer von Mittwoch (30. Juni 2021) bis Sonntag (4. Juli 2021) statt. Die Veranstaltung dient in gewisser Weise als Ersatz für das traditionelle Bardentreffen, das coronabedingt auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann. Das Besondere der Seebühne: Die Besucher können die Konzerte vom See aus erleben – in selbst mitgebrachten Booten. Ein Ticket gilt für ein (Schlauch-) Boot, Kanu oder Kajak mit maximal zwei Insassen. Motorisierte Boote sind indes nicht erlaubt. Ein Bootsverleih wird nicht angeboten. Ihre Premiere feierte die Musikveranstaltung im vergangenen Jahr.

Tickets für Seebühne Nürnberg

Die Stadt Nürnberg erklärt, wie Karten gekauft werden können: Tickets können derzeit online über die Künstler oder an der Kulturinformation, Königstraße 93, 90402 Nürnberg, Telefon +499112314000 (Mo. - Fr. 10 - 17 Uhr) erworben werden.

Präsentiert werden Künstler, "die Wellen schlagen", teilt die Stadt Nürnberg mit. Angesiedelt sind die Acts dabei zwischen Global Pop, Musikkabarett und Liedermacherei. Besucher können sich auf folgende Künstler freuen:

Mittwoch (30. Juni 2021), 20 Uhr: Herbert Pixner Projekt (Südtirol)

Donnerstag (1. Juli 2021), 20 Uhr: Gisela João (Portugal)

Freitag (2. Juli 2021), 20 Uhr: Bufa y Sons (Spanien)

Samstag (3. Juli 2021), 15 Uhr: Fredrik Vahle - Familienkonzert (Deutschland)

Samstag (3. Juli 2021), 20 Uhr: Orange (Deutschland)

Sonntag (4. Juli 2021), 15 Uhr: Simon und Jan (Deutschland)

Sonntag (4. Juli 2021), 19 Uhr: Gankino Circus (Deutschland)

Regeln bei Seebühne am Dutzendteich

Besucher der Nürnberger Seebühne müssen allerdings diverse Regelungen beachten:

Es ist ein eigenes Boot mitzubringen (Kajak, Schlauchboot usw. - motorisierte Boote sind nicht erlaubt).

(Kajak, Schlauchboot usw. - motorisierte Boote sind nicht erlaubt). Das Boot ist an einer der drei vorgesehenen Anlegestellen zu Wasser zu lassen.

zu Wasser zu lassen. An den Anlegestellen müssen sich die Besucher entweder analog oder digital registrieren.



Ein Corona-Testnachweis ist nur dann erforderlich, wenn die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Nürnberg über 50 liegt .

ist nur dann erforderlich, wenn die liegt Der professionelle Tretbootverleiher ist offiziell nicht in die Veranstaltung eingebunden.

ist offiziell nicht in die Veranstaltung eingebunden. Das mitgebrachte Boot ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn zu Wasser zu lassen.

ist Der Dutzendteich muss bis 22 Uhr verlassen werden.

Weitere Informationen zur Seebühne Nürnberg am Dutzendteich gibt es auf der entsprechenden Webseite der Stadt.