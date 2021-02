Weil die 7-Tage-Inzidenz in Nürnberg wieder über den Wert 100 gestiegen war, mussten die meisten Schulen der Stadt einen Tag nach ihrer Rückkehr zum Regelbetrieb am vergangenen Montag wieder schließen. Das Gleiche gilt seitdem für Kindertageseinrichtungen, die zur Notbetreuung zurückgekehrt sind. Überdies ist in Nürnberg mittlerweile wieder die nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Dennoch ist etwas Hoffnung in Sicht: Am Donnerstag (25. Februar 2021) weist Nürnberg einen Inzidenzwert von 96,65 auf.

Die Stadt Nürnberg informiert am Nachmittag in einer kurzerhand einberufenen Pressekonferenz über das weitere Vorgehen. Ab 15 Uhr verkünden Oberbürgermeister Marcus König, Gesundheitsreferentin Britta Walthelm, Schulreferentin Cornelia Trinkl und Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales, wie geht es in den Nürnberger Schulen und Kindertageseinrichtungen weitergeht. inFranken.de berichtet mit einem Liveticker über die erst am Donnerstag gefassten Entscheidungen der Stadt.

So geht es mit Nürnbergs Schulen und Kitas weiter - die Pressekonferenz im Liveticker

Der Start der virtuellen Pressekonferenz zum Schul- und Kitabetrieb in Nürnberg ist für 15 Uhr angekündigt. Verfolgen Sie die Geschehnisse im Liveticker von inFranken.de:

++ 15.49 Uhr: Nach rund einer Dreiviertelstunde hat Nürnbergs Pressesprecher Andreas Franke die virtuelle Pressekonferenz zu den jüngsten Entscheidungen im Schul- und Kita-Betrieb beendet.

++ 15.45 Uhr: Olaf Kuch, Leiter des Direktoriums Bürgerservice, Digitalisierung und Recht (BDR) erläutert die rechtliche Situation hinter den Inzidenzwerten. Bei einer Entwicklung um den Inzidenzwert 100 sei inzwischen grundsätzlich eine Planung in die nahe Zukunft rechtlich möglich.

++ 15.36 Uhr: Inwieweit Schulen und Kitas in der Folgewoche öffnen können, soll nach Angaben der Stadt Nürnberg von Woche zu Woche - jeweils am Freitag - neu entschieden werden. "Das Infektionsgeschehen kann variieren", hält Gesundheitsreferentin Britta Walthelm in diesem Zusammenhang fest. "Keiner kann dieses Virus einschätzen", merkt OB König an.

++ 15.33 Uhr: Für Kinder und Jugendliche an Schulen sind ebenfalls Reihentestungen vorgesehen. Diese sollen laut der Schulreferentin einmal pro Woche stattfinden.

++ 15.31 Uhr: Trinkl zufolge sind in den Kitas keine Reihentestungen von Kindern geplant. Lehrkräfte und Erzieherinnen sollen gleichwohl ab kommender Woche über das Impfzentrum geimpft werden. Der vorgesehene Impfstoff dafür ist demnach AstraZeneca.

++ 15.27 Uhr: Weiter im Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht befinden sich nach Aussage von Schulreferentin Cornelia Trinkl die Schüler der Q 12 an Gymnasien, an den beruflichen Schulen die Schüler mit Abschlussprüfungen vor Ostern sowie die 12. und 13. Klassen der Fachoberschulen (FOS) und Beruflichen Oberschulen (BOS).

++ 15.24 Uhr: Laut Oberbürgermeister Marcus König hat Nürnberg vom Freistaat Bayern 96.000 Schnelltests für Schüler erhalten.

++ 15.22 Uhr: Schulreferentin Cornelia Trinkl weist auf die enorme Bedeutung der Schulöffnungen hin. "Die sozialen Begegnungen sind für die Schülerinnen und Schüler enorm wichtig", betont sie.

++ 15.18 Uhr: Nun hat Britta Walthelm das Wort. Die Gesundheitsreferentin informiert über die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz in Nürnberg. Zwar gebe es keinen sinkenden Trend, Nürnberg sei aber aktuell wieder auf dem Wert der Vorwoche. Auch in der kommenden Woche werde ein Corona-Wert um die Marke 100 erwartet. Dies lasse aus Sicht der Stadt die Öffnung von Schulen und Kitas zu.

++ 15.12 Uhr: Marcus König ruft die Nürnberger Bürger zu Corona-Schutzimpfungen auf. "Bitte verzichten Sie nicht auf diesen lebenswichtigen Schutz", appelliert der OB. König spricht dabei auch explizit dem umstrittenen Impfstoff AstraZeneca sein Vertrauen aus.

++ 15.10 Uhr: Auch Kindertageseinrichtungen haben dem Oberbürgermeister zufolge ab kommender Woche wieder geöffnet.

++ 15.08 Uhr: Folgende Schulen öffnen demnach wieder: Alle Grundschulen, Förderschulen sowie die Abschlussklassen weiterführender Schulen

++ 15.05 Uhr: Die geschlossenen Schulen kehren ab kommenden Montag (1. März 2021) wieder zum Präsenzunterricht zurück.

++ 15.03 Uhr: Nach einer Sitzung mit der Führungsgruppe Katastrophenschutz sei die Infektionslage in Nürnberg gesichtet und bewertet worden.

++ 15.02 Uhr: Oberbürgermeister Marcus König hat das Wort. "Ich weiß, was wir den Kindern und Eltern zugemutet haben", sagt er mit Blick auf die jüngsten Schließungen. Der OB spricht von einer äußerst schwierigen Entscheidung.

++ 15.01 Uhr: Wie geht es in den Nürnberger Schulen und Kitas weiter? Oberbürgermeister Marcus König, Gesundheitsreferentin Britta Walthelm, Schulreferentin Cornelia Trinkl und Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales, erläutern nun ihre heute getroffenen Entscheidungen.

++ 15.00 Uhr: Nürnbergs Pressesprecher Andreas Franke hat die virtuelle Pressekonferenz eröffnet.