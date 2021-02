Eigentlich hätten Schulen und Kitas in Nürnberg ab diesem Montag, dem 22.02.2021, langsam in die Normalität zurückkehren sollen. Eigentlich. Denn während die 7-Tage-Inzidenz am vergangenen Freitag noch unter 100 lag (88,9), stiegen die Infektionszahlen über das Wochenende an. Mit einem Wert von 101,5 werden in der mittelfränkischen Metropole nun verschärfte Corona-Maßnahmen ergriffen. So gilt beispielsweise auch die Ausgangssperre wieder.

Doch wie geht es weiter mit Kitas und Schulen? Zu diesem Thema äußern sich Oberbürgermeister Marcus König, Gesundheitsreferentin Britta Walthelm, Schulreferentin Cornelia Trinkl und Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales, in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz um 13 Uhr. Verfolgen Sie die Ergebnisse der PK hier live in unserem Ticker.

Pressekonferenz: König zu Kitas und Schulen in Nürnberg

++ Für die Zukunft: "Wir wollen keinen Fahrstuhl" - d.h.: Der Trend muss sich deutlich umkehren, es wird jetzt nicht bei 99 wieder geöffnet, um am nächsten Tag bei über 100 wieder zu schließen.

++ König: "Das ist keine leichte Entscheidung, aber Sicherheit geht vor!"

++ Ab Dienstag kehren Grundschüler deshalb zum Distanzunterricht zurück

++ Die Frage ist: Ist die Lage positiv, oder steigen die Zahlen in den nächsten Tagen eher wieder an? König: "Leider sieht es eher negativ aus"

++ Laut König bereits über 20 Prozent aller Infektionen durch mutierte Variante

++ OB König: Nürnberg liegt laut RKI über 100 bei der 7-Tages-Inzidenz - das hat auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb

++ Vorschau: Mit einer Inzidenz von über 100 gelten in Nürnberg wieder schärfere Corona-Regeln. Geplante Lockerungen können deshalb wohl nicht umgesetzt werden. Eigentlich hätten ab heute die Jahrgangsstufen 1-4 der Grundschulen und Förderschulen sowie alle Abschlussklassen an Realschulen und Mittelschulen Wechselunterricht oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand durchführen sollen. Auch Kitas hätten einen eingeschränkten Regelbetrieb wieder aufnehmen sollen. Doch bei einer Inzidenz über 100 ist dies zunächst ausgeschlossen. Wie will die Stadt nun auf die neue Lage reagieren?

Symbolbild: Ab dem 22. Februar dürfen in Bayern wieder viele Kitas und Schulen den (eingeschränkten) Regelbetrieb aufnahmen. In Nürnberg stieg die 7-Tages-Inzident jedoch über den kritischen Wert von 100. Wie geht es nun weiter? Symbolbild. Bildautor: Sebastian Gollnow (dpa)