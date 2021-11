In ganz Deutschland finden wieder die schriftlichen Abschlussprüfungen statt: am 23. und 24. November 2021 in den kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie am 7. und 8. Dezember 2021 in den gewerblich-technischen Ausbildungsberufen, so die IHK Nürnberg für Mittelfranken mit. Vor der IHK Nürnberg für Mittelfranken legen in diesen Tagen 3 205 Auszubildende in 159 verschiedenen Berufen den schriftlichen Teil der Abschlussprüfung ab.

Die Vorbereitung der Prüfungen ist auch in diesem Jahr eine besondere Herausforderung, weil coronabedingt besondere Vorkehrungen getroffen werden. So ist beispielsweise die Zahl der Prüflinge je Prüfungsort deutlich reduziert, was den Personalaufwand erheblich erhöht. Besonderer Dank gilt daher den rund 4 300 Fachleuten aus Unternehmen und Berufsschulen, die sich in Mittelfranken als ehrenamtliche Mitglieder in den kaufmännischen und gewerblich-technischen Prüfungsausschüssen engagieren. Sie tragen damit wesentlich zum reibungslosen Ablauf der IHK-Prüfungen bei.

Die angehenden Fachkräfte beenden ihre Ausbildung im Januar und Februar mit den mündlichen und praktischen Abschlussprüfungen. Die genauen Termine werden den Auszubildenden rechtzeitig mitgeteilt. Mit bestandener Prüfung endet am letzten Prüfungstag die Lehrzeit der Azubis. Sie sind dann in ganz Deutschland gefragt, denn die IHK-Prüfungen werden „bundeseinheitlich“ durchgeführt – die IHK-Abschlüsse sind also in ganz Deutschland vergleichbar.