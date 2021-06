Die Nürnberger Hilfsorganisationen schließen zum 1. Juli 2021 das städtische Schnelltestzentrum in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken in der Waaggasse. Damit reagieren sie auf die sinkende Nachfrage. Dafür werden im Schnelltestzentrum City Point, Breite Gasse 5, von Montag bis Samstag zwischen 9 und 17 Uhr dann permanent zwei Testlinien angeboten. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Das städtische Schnelltestzentrum im Rot-Kreuz-Saal des BRK, Nunnenbeckstraße 47, wird im Hof in einen klimatisierten Sanitäts-Container mit zwei Testlinien verlagert. Das Angebot besteht von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Das städtische Schnelltestzentrum im Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Straße 6, zieht im Haus in einen kleineren Raum um und wird zunächst auf eine Testlinie reduziert. So können in den bisher genutzten Räumen wieder Veranstaltungen stattfinden. Öffnungszeiten: von Montag bis Samstag 12 bis 20 Uhr.

Die Testangebote in Röthenbach bei Schweinau, Colmberger Straße 2, in einer Containeranlage auf dem Parkplatz von Siemens Logistic GmbH bleibt mit einer Linie von Montag bis Samstag zwischen 8 und 16 Uhr ebenso bestehen wie das Schnelltestzentrum in einer Containeranlage beim Frankencenter in Langwasser, Oppelner Straße. Dies ist Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das städtische Testzentrum am Flughafen, Flughafenstraße 100, Parkplatz 7, hat montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Weitere private Testzentren unter: Schnelltestzentren in Nürnberg -Stadtportal Nürnberg (nuernberg.de)