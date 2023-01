Nürnberg vor 26 Minuten

Versuchter Totschlag

Versuchtes Tötungsdelikt: Mann (34) mit lebensgefährlichen Verletzungen entdeckt, Verdächtiger stellt sich nach SEK-Einsatz in Nürnberg

Ein versuchtes Tötungsdelikt am Freitag hat in Nürnberg zu einem Großeinsatz mit Fahndung geführt, die bis Samstag andauerte. In Stadtteil Röthenbach im Nürnberger Südwesten war am Abend ein Mann (34) mit lebensgefährlichen Verletzungen entdeckt worden, gegen Samstagmittag stellte sich ein Verdächtiger. Die Mordkommission ermittelt.