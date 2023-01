Kind bei Unfall schwer verletzt: Am Samstagabend (28. Januar 2023) hat sich im Nürnberger Osten ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein kleines Mädchen beteiligt war. Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 19 Uhr war ein Fahrer mit seinem Auto in der Zerzabelshofstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Eine Gruppe von drei Kindern rannte auf Höhe der Arnoldstraße zwischen den stadteinwärts fahrenden Autos hindurch und gelangte so auf die Gegenfahrspur.

Autounfall in Nürnberg: Kind muss dringend in Klinik

Dabei wurde eines der Kinder vom Fahrzeug erfasst und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Die anderen beiden Kinder blieben unverletzt. Die Zehnjährige wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch behandelt.

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg nahmen den Unfall auf und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 melden.

Vorschaubild: © animaflora/AdobeStock (Symbolfoto)