Nürnberg: Rekonstruktion des Volksbad-Turms - Gleichnamiges Bier für Sponsoren ist da

Bis Ende Juni 2023 läuft die Spendenaktion treibsaufdiespitze.de, mit deren Hilfe die Stadt Nürnberg um Spenden für die Rekonstruktion des historischen Turms des Volksbads wirbt. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, gibt es auf der Internetseite von Dankeskarten bis Patenschaften für Dachziegel ein Dankeschön für fast jede Höhe der Unterstützung.

Bürgermeister Christian Vogel, Erster Werkleiter des städtischen Eigenbetriebs NürnbergBad: „Sehr beliebt ist unser Turmbier. Und jetzt ist es da: Die ersten Kästen sind im Projektbüro im Volksbad eingetroffen und unsere Sponsoren und Sponsorinnen können es abholen. Es ist ein Helles, gebraut natürlich von Schanzenbräu, mit einem Etikett nur für die Turm-Aktion des Volksbads. Einfach mindestens 50 Euro über unsere Sponsoring-Webseite spenden, Bier abholen und gleich auf die gute Tat anstoßen.“

Der 38 Meter hohe Turm mit seinen beiden Wassertanks war zur Eröffnung des Volksbades 1914 integraler Bestandteil des Bads und für dessen Funktion von enormer Bedeutung. Aber nicht nur technisch, auch städtebaulich war der Turm wichtig: So setzte er einen Startpunkt der Rothenburger Straße am Plärrer und war architektonisch an die runden Haupttürme der Nürnberger Stadtmauer angelehnt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Turm zerstört, der Rumpf wurde später mit einer Höhe von nur 23 Metern instandgesetzt. Der in voller Höhe wiedererrichtete Turm würde das Volksbad in seiner ursprünglichen Form erfahrbar machen. Zudem böte er einen ganz besonderen Multifunktionsraum für den Stadtteil. Alle Infos zur Aktion unter: treibsaufdiespitze.de.