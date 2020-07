Update vom 15.07.2020: Nach Überfall auf Norma-Filiale - Polizei verhaftet Räuber

Nachdem ein Mann mit Schusswaffe die Norma-Filiale in der Ossietzkystraße in Nürnberg überfallen hatte, konnte die Kripo nun den Täter ausmachen und festnehmen, berichtet die Polizei am Mittwoch (15. Juli 2020).

Am 19. Juni 2020 hatte ein bewaffneter Mann die Kassiererin bedroht und einige hundert Euro Bargeld gestohlen. Die ersten, intensiven Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter blieben erfolglos. Die Kripo Mittelfranken leitete sofort weitere polizeiliche Maßnahmen ein und führte die Spurensicherung durch.

Mit Erfolg: Im Rahmen der Fahndung konnten verschiedene Beweismittel sichergestellt werden. Darunter unter anderem Teile der Kleidung des Täters. Diese Beweismittel wurden kriminaltechnisch auf Spuren untersucht und führten schließlich zu einem 42-Jährigen. Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, woraufhin die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.

Fahnder finden weitere Beweismittel in Wohnung des 42-Jährigen

Am Dienstag (14. Juli 2020) konnte der 42-Jährige im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofes ausgemacht und festgenommen werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten die Kriminalbeamten noch weitere Beweismittel sicherstellen, wie zum Beispiel Teile der Kleidung, die der Täter während des Raubüberfalls getragen hatte.

Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er muss sich nun wegen schweren Raubes vor Gericht verantworten.

Erstmeldung vom 19.06.2020: Raubüberfall auf Nürnberger Norma-Filiale

In Nürnberg hat ein Bewaffneter am Freitagabend (19. Juni) eine Norma-Filiale in der Ossietzkystraße überfallen.

Kurz vor Ladenschluss gegen 19.55 Uhr ging der vermeintliche Kunde zur Kasse und wollte dort ein Getränk bezahlen. Anschließend bedrohte er die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau händigte daraufhin einen noch nicht zu beziffernden Geldbetrag aus, woraufhin der Täter das Geschäft mit der Beute verließ und mit einem Fahrrad flüchtete.

Nürnberg: Vorsicht, der flüchtige Täter ist bewaffnet

Die Einsatzzentrale Mittelfranken leitete sofort intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter ein. Derzeit wird mit einem Großaufgebot, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, nach dem Täter gefahndet.