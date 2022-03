Am Mittwochmittag (9. März 2022) ist eine Radfahrerin bei einem Unfall in Nürnberg schwer verletzt worden. Sie war am Frauentorgraben mit einem Transporter zusammengestoßen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Gegen 12.50 Uhr kam es auf Höhe des Fußgängerüberweges zur Celtisunterführung zwischen der 39-jährigen Fahrradfahrerin und einem in Richtung Plärrer fahrenden Kleintransporter zum Zusammenstoß, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Radfahrerin in Nürnberg angefahren und schwer verletzt

Die 39-Jährige war nach dem Unfall nicht ansprechbar und wurde umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-jährige Fahrer des Transporters sowie ein vierjähriges Kleinkind, das in einem am Fahrrad befestigten Anhänger saß, blieben unverletzt.

Wie es konkret zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Nürnberger Verkehrspolizei. Die Beamten stellten das Fahrrad und den Transporter sicher. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete zudem an, dass zur Rekonstruktion des Unfalls ein Gutachter hinzukommt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bei der Klärung des Unfallgeschehens helfen können, sich unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 zu melden.

