Querdenker veranstalten Demonstration in Nürnberg

"Denkpflicht statt Impfpflicht": Mehrere Straßensperrungen in der Südstadt

Melanchthonplatz für Auftakt- und Abschlusskundgebung

für Auftakt- und Abschlusskundgebung Polizei rechnet mit "längerfristigen Behinderungen"

Wie die Polizei berichtet, soll am Donnerstagabend (9. Dezember 2021) eine Versammlung der Querdenker in der Nürnberger Südstadt stattfinden. Es werden rund 70 Personen erwartet.

Straßensperrung wegen Querdenken: "Denkpflicht statt Impfpflicht" in Nürnberg

Unter dem Motto "Denkpflicht statt Impfpflicht" wird der Demonstrationszug durch die Nürnberger Südstadt marschieren und in diesem Zuge mehrere Straßensperrungen verursachen. Zwischen 18 Uhr und 20 Uhr soll die Versammlung stattfinden. Die Auftakt- beziehungsweise Abschlusskundgebung findet auf dem Melanchthonplatz statt. Dazwischen bewegen sich die Querdenker an folgenden Orten:

Melanchthonplatz

Melanchthonstraße

Munkerstraße

Wiesenstraße

Gugelstraße

Peter-Henlein-Straße

Wiesenstraße

Gebhard-Ott-Straße

Haslerstraße

Espanstraße

Ackerstraße

Max-Plank-Straße

Geißlerstraße

Landgrabenstraße

Gibitzenhofstraße

Linnestraße

Charlottenstraße

Herschelstraße

Linnestraße

Dr.-Luppe-Platz

Leibnizstraße

Herschelstraße

Brehmstraße

Gibitzenhofstraße

Leibnizstraße

Herschelstraße

Okenstraße

Singerstraße

Humboldtstraße

Heynestraße

Okenstraße

Singerstraße

Helingstraße

Melanchthonplatz

Die Polizei warnt vor Verkehrssperren und längerfristigen Verkehrsbehinderungen aufgrund der Demonstration zwischen 18 Uhr und 20 Uhr an den oben genannten Orten. Außerdem bitten die Beamten um Beachtung der Anweisungen, bestenfalls möge man den Bereich weiträumig umfahren. Bereits am Mittwochabend versammelten sich Querdenker in Franken, denen sich jedoch ein starker Gegenprotest in den Weg stellte.