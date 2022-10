In einer Praxis für Physiotherapie in der Nürnberger Südstadt kam durch eine Fehlbedienung bei der Befüllung der Schwimmbadanlage im Keller zu einem Austritt von giftigen Gasen. Dies teilte die Berufsfeuerwehr Nürnberg am Dienstag mit.

Der Mitarbeiter bemerkte sofort seinen Fehler, verschloss den Behälter und informierte die Feuerwehr. Leider dichtete der Deckel nicht vollständig ab, sodass trotzdem Gefahr für die Besuchenden der Einrichtung gegeben war. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde die gesamte Praxis umgehend evakuiert.

Deckel dichtet nicht - Spezialtrupp der Feuerwehr rückt aus

Der Rettungsdienst untersuchte die betroffenen Männer und Frauen. Es kam glücklicherweise zu keinem Personenschaden. Der Behälter konnte durch Spezialkräften für Chemie- und Umweltschutz der Feuerwache 1 geborgen werden. Das Gebäude wurde abschließend belüftet.

Neben der Feuerwache 1 waren auch Kräfte der Feuerwachen 2, 3 und 4 an der Einsatzstelle. Durch den erhöhten Personalbedarf während der Einsatzdauer von rund zwei Stunden unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren Almoshof und Laufamholz bei den parallel stattfindenden Einsätzen.

