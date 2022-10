Nürnberg vor 1 Stunde

Feuer

Feuerwehr-Großeinsatz am Nürnberger Stadtpark - Praxis geriet in Brand

Am Samstagabend (22. Oktober 2022) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einem mehrstündigen Großeinsatz. Das Erdgeschoss eines Wohnkomplexes geriet in Brand, sodass anliegende Wohnungen betroffen waren. Das Technische Hilfswerk war auch im Einsatz.