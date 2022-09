Befürworter und Skeptiker gibt es quer durch alle Parteien, es gibt viele Pros und Contras: Der Vorschlag für ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen wird bundesweit heißt diskutiert.

Beim Rathaus-Clubbing Ende Juli 2022 hatten sich schon 400 junge Menschen zwischen 18 und 20 Jahren an einer Abstimmung beteiligt: Eine Drei-Fünftel-Mehrheit war dagegen. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, habe dagegen eine bundesweite Repräsentativbefragung eine Mehrheit auch bei jungen Menschen gefunden.

Während der „Langen Nacht der Demokratie“ am Sonntag, 2. Oktober, von 15 bis 1 Uhr wird die Abstimmung und die Sammlung der Pro- und Contra-Argumente fortgesetzt. Aber man kann sich auch im Vorfeld schon beteiligen: Einfach „Für Pflichtjahr“ oder „Gegen Pflichtjahr“ angeben, eventuell mit wichtigen Argumenten ergänzen, und per Mail schicken an demokratie-nacht@stadt.nuernberg.de.

