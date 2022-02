Brutale Beißattacke in Nürnberg: 63-Jährige wird schwer verletzt

Hundehalterin kümmerte sich nur kurz um die Verletzte

Peta deutlich: " Problem liegt nicht beim Hund "

deutlich: " " Tierschutzorganisation Peta fordert jetzt einen bayerischen Hundeführerschein

In München werden Hundehalter mit Hundeführerschein von der Hundesteuer befreit

In Nürnberg ist eine Frau beim Joggen von einem Hund angefallen und gebissen worden. Die 63-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, wie wir berichteten. Die Tierschutzorganisation Peta fordert die bayerische Landesregierung nun zum Handeln auf.

Peta zum Hundeangriff in Nürnberg: "Problem liegt nicht beim Hund"

Am Dienstag (25. Januar 2022) hatte der Hund die 63-Jährige beim Joggen in der Nähe der Nürnberger Steintribüne angesprungen und in den Unterarm gebissen. Die Halterin des Hundes kümmerte sich kurz um die verletzte Frau, dann verabschiedete sie sich jedoch. Erst später begab sich die Joggerin, offenbar unter Schock stehend, selbstständig nach Hause und verständigte dort den Rettungsdienst. Dieser musste die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen, wie die Polizei Nürnberg mitteilte.

Jana Hoger, Peta-Fachreferentin für Haustiere, sagt dazu: "Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern beim Menschen. Viele Halter können ihre Vierbeiner nicht richtig einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei ihnen zu suchen – nicht beim Tier."

Peta fordert jetzt einen bayerischen Hundeführerschein. Bei diesem müssen Menschen einen Theoriekurs absolvieren, bevor sie sich einen Hund anschaffen können. Weiterhin solle geprüft werden, wie der Halter mit seinem Hund kommuniziert und auf dessen Bedürfnisse eingeht. Abschließend sollen Hund und Halter ein Praxisseminar in einer Hundeschule besuchen, bei welchem die Hundehalter lernen, die Zeichen ihrer Vierbeiner richtig zu deuten.

In einigen Städten gibt es bereits einen Hundeführerschein. Die Stadt München bietet beispielsweise einen freiwilligen Hundeführerschein an. Hundehalter, die diesen vorweisen können, können sich als Belohnung für ein Jahr von der Hundesteuer befreien lassen, so die Organisation.