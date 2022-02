Am Mittwochmorgen (23.02.2022) ereignete sich im Stadtteil Grossreuth b. Schweinau ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Die Verkehrspolizei sucht den am Unfall beteiligten Pedelec-Fahrer. Gegen 6 Uhr befuhr ein unbekannter Mann laut Polizei mit seinem Pedelec den Gehweg der Elsa-Brändström-Straße in Richtung Rothenburger Straße.

An der Einmündung zur Rothenburger Straße kam es auf dem Gehweg zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger. In der Annahme, dass bei dem Unfall niemand verletzt worden sei, setzten beide ihren Weg fort. Im Nachgang verspürte der Fußgänger jedoch Schmerzen, weshalb er laut Mitteilung die Polizei verständigte.

Keine Unfallflucht: Polizei möchte lediglich den Hergang rekonstruieren

Da die Unfallbeteiligten sich vor Ort geeinigt hatten, ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nicht wegen Unfallflucht, sondern benötigt den Pedelec-Fahrer lediglich zur Abwicklung des Unfallhergangs.

Der Fußgänger beschreibt den Radfahrer so:

zirka 2 m groß

etwa 40 Jahre alt

schlanke Figur

dunkle Fahrradbekleidung,

Fahrradhelm mit orangenem Überbezug

grünes Pedelec der Marke Focus

Die Polizei bittet, dass sich der Pedelec-Fahrer unter der Rufnummer 0911 6583-1530 mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg in Verbindung setzt.