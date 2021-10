"PAW Patrol" in Nürnberg : Liveshow der Kinderserie findet 2022 statt

"PAW Patrol" kommt nach Nürnberg: Die beliebte Kinderserie kommt mit der Show nach Franken. Nachdem die Termine bereits zweimal verschoben werden mussten, steht nun ein neues Datum fest: Am Samstag (22. Oktober 2022) wird die gleichnamige Show der Kinderserie "PAW Patrol" nun in Nürnberg stattfinden. An diesem Tag gibt es gleich drei Termine: um 11 Uhr, um 14 Uhr und um 17 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung.

"PAW Patrol Live!" in Nürnberg: Tournee Corona-bedingt verschoben

"Die aktuelle Pandemie-Situation sowie die Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus wirken sich erneut auf die Terminplanung der "PAW Patrol Live!"-Tournee aus und machen eine erneute Verlegung unumgänglich", teilt der Veranstalter FKP Scorpio mit. Die Veranstaltungsreihe beginnt nun am 30. Juli 2022 in Berlin und endet am 22. Oktober 2022 mit der Show in Nürnberg.

"Alle bereits für die früheren Termine in 2020 und 2021 gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit", heißt es vonseiten des Veranstalters. Aber es sind auch noch Tickets verfügbar: Zwischen 30 Euro und gut 50 Euro kostet eine Karte für "PAW Patrol Live!", je nach Sitzplatz und Alter der Gäste. Hinzu kommen fünf Euro für den Versand der Tickets. Erhältlich sind die Tickets beim Veranstalter FKP Scorpio, bei Eventim und auf der Website der Veranstaltungsreihe.

Wer bereits ein Ticket hat, aber am neuen Termin in 2022 nicht teilnehmen kann, kann sich entsprechend den Regelungen der Bundesregierung einen Gutschein ausstellen lassen oder gegebenenfalls eine monetäre Erstattung erhalten. Die genauen Richtlinien für die Vorgehensweise finden sich auf der Website von "PAW Patrol Live!" in den FAQ.

Kinderserie "PAW Patrol" mit Liveshow: Das erwartet die Fans

"PAW Patrol Live!" wird als "unterhaltsames und abwechslungsreiches Show-Erlebnis für die gesamte Familie" beschrieben. Bei der Bühnenshow der gleichnamigen Serie wird gesungen, getanzt, geklatscht und den Hundewelpen der "PAW Patrol" geholfen. Es gibt auch Merchandise sowie Speisen und Getränke vor Ort. Insgesamt dauert die Show rund eine Stunde, die durch eine Pause getrennt wird.

In der Show "PAW Patrol Live! Das große Rennen" geht es um den Tag des großen Rennens, das alljährlich zwischen der "Abenteuerbucht" und der Nachbarschaft stattfindet. Ausgerechnet an diesem Tag wird jedoch Bürgermeisterin Gutherz vermisst, weswegen sich die niedlichen Rettungshunde auf die Suche machen, um das Rätsel des Verschwindens der Bürgermeisterin mithilfe des Publikums zu lösen. Mithilfe einer innovativen Kostümtechnik, die an die Tradition des japanischen Bunraku-Puppenspiels anknüpft, werden die vierbeinigen Helden zum Leben erweckt. Die Zuschauer erwartet außerdem mitreißende Musik und eine lehrreiche Geschichte. Ein spezielles Video-System ermöglicht es dem Publikum zudem, interaktiv an dem Geschehen auf der Bühne teilzunehmen, gemeinsam mit den Welpen auf die Suche nach der Bürgermeisterin zu gehen, Spuren zu verfolgen und Rätsel zu lösen.

Die Serie "PAW Patrol" ist seit 2016 in Deutschland bei Super RTL zu sehen und ist mittlerweile zu einer der erfolgreichsten TV-Serien für Kinder im Vorschulalter geworden. Angeführt von ihrem Freund und Lehrer Ryder, bewältigen die mutigen Hundewelpen Chase, Marshall, Rocky, Tracker, Skye, Rubble, Zuma und Everest darin als "PAW Patrol" gemeinsam die verschiedensten Aufgaben zum Wohle der Sicherheit der Bewohner der "Abenteuerbucht". Bei der Liveshow von "PAW Patrol" in Nürnberg können die Kinder direkt an der Kinderserie teilhaben.