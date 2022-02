Mit einem Konzert stellen Vera Mohrs und Kostia Rapoport, beide Ensemble-Mitglieder des Staatstheaters Nürnberg, am Samstag, 5. März 2022, um 20 Uhr ihr gemeinsames Liederbuch vor. "Gefieder" erscheine als 72-seitiges Kunstbuch mit 14 Liedern und 14 Kunstdrucken nebst Songtexten und Noten in der Edition Metropolmusik, so die Stadt Nürnberg.

Beim offiziellen Release in der Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Straße 62, warten verschiedene Ensembles sowie Künstlerinnen und Künstler aus den Reihen der Metropolmusik mit ihren Arrangements und Interpretationen der "Gefiederlieder" auf, heißt es.

"Die Songs erzählen von Astronauten und Galaxien, von Utopien und ihrem Verrat, von Rastlosigkeit und Gestaltungswut, von Puppenspielertricks, Gesangs-Castings, der Wohnungssuche in Großstädten und dem Generationswandel. Vom großen Aber. Und davon, warum das Gras auf der anderen Seite des Ufers eigentlich egal ist."

Es treten auf: die Ensembles, Komponistinnen, Arrangeure und Solistinnen Vera Mohrs, Kostia Rapoport, Peter Christof, Johannes Reichert, Peter Fulda, Leppinski 2, Mareike Wiening, Gerhard Schäfer Quintett, Izabella Effenberg, Elena Roeder, Trio Miosko, Linda Mund und Mascha Corman.

Die Tickets kosten im Vorverkauf (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) 24 Euro, ermäßigt 19 Euro, an der Abendkasse 28 Euro, ermäßigt 23 Euro. Erhältlich sind die Karten

im Webshop des Kunstkulturquartiers,

in der Kultur Information, Königstraße 93,

per Telefon unter 09 11 / 2 31-40 00,

und an der Abendklasse.

