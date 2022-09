Nürnberg: Stadt hat erste Lieferung mit Omikron-Impfstoffen erhalten

Impfungen mit angepassten Corona-Vakzinen ab Mittwoch, 14. September 2022

"Ab Mittwoch, 14. September 2022, ist der neue, an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Covid-19-Impfstoff verfügbar", berichtet die Stadt Nürnberg in einer aktuellen Pressemitteilung. Bestimmte Personengruppen erhalten den Impfstoff bevorzugt. Interessierte können sich sogar im Kino impfen lassen.

Neue Corona-Impfstoffe in Nürnberg: Für diese Personen wird der Omikron-Booster empfohlen

Die Vakzine seien für Auffrischungsimpfungen geeignet, heißt es. Ebenfalls ab Mittwoch zu haben, sei der Tot-Impfstoff Valneva für die Grundimmunisierung. Der angepasste Impfstoff von Biontech werde in allen städtischen Impfstellen verimpft, auch im Impfbus und bei den mobilen Einsätzen. Die angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna würden zunächst vorrangig Personen angeboten, die aufgrund bestimmter Risikofaktoren ein höheres Risiko haben, eine schwere Krankheit zu entwickeln. Das seien Menschen ab 60 Jahren, immungeschwächte Personen und Vorerkrankte ab zwölf Jahren mit dem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf sowie Schwangere.

Auch Bewohnerinnen und Bewohner und das Personal von Langzeitpflegeeinrichtungen sowie Beschäftigte des Gesundheitswesens sollten bevorzugt mit den bivalenten Impfstoffen geimpft werden. "Wer bereits die erste Auffrischungsimpfung erhalten hat: Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung erweitert. So rät die Kommission jetzt auch allen Personen über 60 Jahren sowie Menschen ab fünf Jahren mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung zu einer zweiten Auffrischungsimpfung", erläutert die Stadt weiter.

Der neue, an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoff sei für Auffrischungsimpfungen geeignet. Nach dem an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoff, der ab Mittwoch (14. September 2022) zur Verfügung stünde, werde in wenigen Wochen ein weiterer neuer Impfstoff erwartet: das an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Vakzin.

Impfungen in Nürnberg mit und ohne Termin: Hier könnt ihr euch boostern lassen

Der angepasste Impfstoff von Moderna werde in den festen Impfstellen verimpft: ehemalige Kfz-Zulassungsstelle (Großreuther Straße 115), einstiges N-Ergie-Kundenzentrum (Südliche Fürther Straße 14), Mercado-Einkaufszentrum (Äußere Bayreuther Straße 78) und Franken-Center (Glogauer Straße 30-38). Den Valneva-Impfstoff gebe es in der ehemaligen Kfz-Zulassungsstelle sowie im einstigen N-Ergie Kundenzentrum. Dieser Impfstoff sei für 18- bis 50-Jährige geeignet.

"Wer sich impfen lassen möchte, kann das in dieser Woche auch im Kino tun", berichtet die Stadt weiter. Wer sich im Cinecittà, Gewerbemuseumsplatz 3, könne dies mit einer Covid-19-Impfung verbinden - von Donnerstag bis Samstag (15. bis 17. September 2022). Das Impfteam sei jeweils von 14 bis 22 Uhr im Einsatz (Pause von 19 bis 19.30 Uhr). Der Corona-Impfbus mache am Donnerstag (15. September 2022) Station am Westbad, Wiesentalstraße 41, von 10 bis 18 Uhr (Mittagspause von 13 bis 13.30 Uhr).

Am Freitag und Samstag (16. und 17. September 2022) parke der Covid-19-Impfbus vor dem Gartencenter Pflanzen-Kölle, Geisseestraße 65. Die Impfzeit dort sei von 10 bis 18 Uhr (Mittagspause von 13 bis 13.30 Uhr). Das gehe ohne Termin, Impfwillige brauchen demnach lediglich ihren Personalausweis und gegebenenfalls den Nachweis der vorangegangenen Covid-19-Impfungen. Impfteams seien auch im Franken-Center in Langwasser, Glogauer Straße 30-38, sowie im Mercado-Einkaufszentrum, Äußere Bayreuther Straße 78, aktiv. Im Franken-Center wird montags bis samstags von 9.30 bis 18 Uhr geimpft (Mittagspause von 13 bis 13.30 Uhr).

Omikron-Impfungen und Totimstoff Valneva auch im Mercado und im Franken-Center

Im Mercado-Einkaufszentrum gebe es die Impfungen montags bis samstags von 10 bis 19.30 Uhr (Mittagspause von 13 bis 13.30 Uhr). Geimpft werde in den beiden Einkaufszentren ohne Termin. Wer will, könne sich für die Impfstellen in den beiden Einkaufszentren aber auch einen Termin buchen, entweder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) oder über die Telefonhotline 0911 / 97 45 04 50.

"Neben den dezentralen Aktionen, bei denen kein Termin nötig ist, sind weiterhin die festen Impfstellen in Betrieb. Diese Impfstellen befinden sich in der Großreuther Straße 115 b (einstige Kfz-Zulassungsstelle) sowie in der Südlichen Fürther Straße 14 (ehemaliges N-Ergie-Kundenzentrum)", heißt es in der Pressemitteilung. Die Impfstellen hätten von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung sei nötig: online über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) oder über die Telefonhotline 09 11 / 97 45 04 50.

In der Impfstelle Großreuther Straße 115 b gebe es auch ohne Termin eine Impfung: an jedem Öffnungstag vormittags von 9 bis 12 Uhr. Über dieses Zeitfenster an der Großreuther Straße hinaus werde an den zwei festen Impfstellen auch ohne Termin geimpft, wenn es die Kapazität zulasse. In der Impfstelle Südliche Fürther Straße gebe es jeweils am Samstag Familien-Impftage. Termine für die Kinderimpfungen werden telefonisch unter der Hotline 09 11 / 97 45 04 50 oder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) vergeben.