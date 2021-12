Nürnberg vor 59 Minuten

Feuerwerksverbot

Böllerverbot zu Silvester in Nürnberg: Oberbürgermeister begrüßt Corona-Verschärfungen - und will handeln

In Deutschland können die Kommunen auch 2021 ein Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel erlassen. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hat angekündigt, dies in Nürnberg an bestimmten Orten umsetzen zu wollen.