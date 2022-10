Die Impfung gegen Influenza, auch als echte Grippe bezeichnet, sollte wie jedes Jahr im Spätherbst, das heißt zwischen Mitte Oktober bis Mitte Dezember, verabreicht werden. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, komme ein möglichst flächendeckender Grippeschutz der Bevölkerung "in Corona-Zeiten eine hohe Bedeutung" zu. Oberbürgermeister Marcus König empfiehlt daher, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Die Stadtspitze ging auch heuer mit gutem Beispiel voran und ließ sich während der Referentenbesprechung des Oberbürgermeisters am Dienstag, 25. Oktober 2022, mit einem Vierfach-Impfstoff impfen.

Insbesondere Personen ab einem Alter von 60 Jahren, Menschen mit einer chronischen Grunderkrankung wie zum Beispiel chronische Krankheiten der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes oder andere Stoffwechselkrankheiten, chronische neurologische Grundkrankheiten wie zum Beispiel Multiple Sklerose mit durch Infektionen getriggerten Schüben, angeborene oder erworbene Immundefizienz oder HIV rät die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut zu einer Impfung. Ferner wird sie Bewohnenden von Senioren- oder Pflegeheimen sowie für Personen empfohlen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt Lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden könnten.

Geimpft werden sollten Personen mit erhöhtem beruflichen Risiko, außerdem Personen mit erhöhter Gefährdung (zum Beispiel medizinisches Personal), Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr sowie Personen, die als mögliche Infektionsquelle für von ihnen betreute Risikopersonen fungieren können.

Es ist aus medizinischer Sicht möglich, sich auch nach oder vor einer Grippeschutzimpfung eine Grundimmunisierung oder eine Auffrischimpfung mit einem Covid-19-Impfstoff verabreichen zu lassen. Zu beachten ist, dass Grippeimpfungen nicht in den städtischen Impfstellen verimpft werden. Bei einer niedergelassenen Ärztin oder einem Arzt ist es möglich, sich am gleichen Tag sowohl gegen Covid-19 als auch gegen die Influenza impfen zu lassen. Die Impfung wird dabei in unterschiedliche Gliedmaßen verabreicht.

Die Virusgrippe ist eine akute Infektionskrankheit, die durch Influenzaviren vom Typ A und Typ B verursacht wird und vor allem die Atemwege befällt. Sie äußert sich typischerweise in einem rasch einsetzenden, starken allgemeinen Krankheitsgefühl mit Fieber, Schüttelfrost, Kopf-, Hals-, Muskel- und Gliederschmerzen sowie Husten. Typische Komplikationen sind eine Lungenentzündung, selten auch eine Hirnhautentzündung sowie eine Herzmuskelentzündung bis hin zum Herz-Kreislauf-Versagen.