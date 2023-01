Als introvertiert und besserwisserisch beschrieb Günter Stössel die fränkische Seele. Er musste es wissen, den kein anderer konnte die Franken der Welt und sich selbst besser erklären. "Ich erkläre den Leuten, was die Franken angeblich für Typen sind. Dabei erzähle ich im Prinzip eigentlich nur über mich selbst", zitiert der Bayerische Rundfunk das fränkische Urgestein. Nun ist Günter Stössel gestorben, wie mehrere Medien am Donnerstag berichteten - er wurde 78 Jahre alt.

Geboren in Nürnberg und aufgewachsen in Fürth, wurde Günter Stössel schon bald zu einem der eigenwilligsten Originale auf den fränkischen Bühnen - und erlangte Kult-Status in der Region. Er verband fränkische Mundart mit Blues, Folk und viel Humor. Legendär wurde er unter anderem mit "Nämberch English Spoken – Sprachbasteleien für Hiesige und Zugereiste", wo er Fränkisch mit gleichklingenden englischen Wörtern verständlich machte.

Seine Liebe galt der Musik, so war Günter Stössel Stammgast auf den Bühnen des Nürnberger Bardentreffens. Seine Lieder wie "Af Nämberch nei" wurden zu Ohrwürmern in der gesamten Metropolregion. Gleichzeitig übersetzte er Klassiker ins Fränkische, unter anderem zahlreiche Asterix-und-Obelix-Hefte sowie "Max und Moritz" oder "Die fromme Helene" von Wilhelm Busch.

Seinen beiden Heimatstädten blieb er bis zuletzt verbunden - und sie waren häufiges Thema in seinen Liedern und Texten. Unter anderem in "Nürnberg bei Fürth – Eine städtegeschichtliche Zoff-Sammlung" setzte sich der selbsternannte "Nachtarbeiter" mit dem Verhältnis der beiden Städte auseinander.