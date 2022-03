Die Stadt Nürnberg startet am Freitag, 4. März 2022, die Impfungen mit dem Impfstoff Nuvaxovid des US-Pharmaherstellers Novavax – zunächst für Angehörige der priorisierten Gruppen. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, steht das Vakzin ab Montag, 7. März, dann für alle Interessierten zur Verfügung.

„Ich hoffe sehr, dass der neue Impfstoff auch Menschen überzeugt, die Vorbehalte gegen die bisherigen Impfstoffe hatten und sich deshalb noch nicht haben impfen lassen“, betont Oberbürgermeister Marcus König.

Insbesondere im Gesundheits- und Pflegebereich sei es wichtig, für den bestmöglichen Schutz zu sorgen, ergänzt Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit: „Wer bislang noch skeptisch gegenüber einer Impfung war, hat mit dem neuen Impfstoff nun eine Alternative.“

Am Freitag und Samstag, 4. und 5. März, ist das Novavax-Vakzin für Angehörige der priorisierten Gruppen reserviert. Als priorisiert gelten Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich. Sie können sich bereits jetzt für Freitag oder Samstag einen Termin für eine Novavax-Impfung buchen – entweder telefonisch über die Hotline 09 11 / 14 89 82 45 oder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern). Alle anderen an dem Impfstoff Interessierten können sich ab Montag, 7. März, einen Termin buchen – ebenfalls telefonisch oder online. Die Priorisierten müssen ihre Berechtigung bei der Impfung vorweisen, etwa durch eine Bestätigung ihres Arbeitgebers.

Nach der ersten Impfung ist im Abstand von mindestens drei Wochen eine Zweitimpfung nötig. Die Stiko empfiehlt den Impfstoff zur Grundimmunisierung von Personen ab 18 Jahren. Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird aktuell nicht empfohlen.

Bei Nuvaxovid handelt es sich um einen sogenannten Proteinimpfstoff. Grundlage des Impfstoffs ist ein Bestandteil des Coronavirus, das Spikeprotein. Dieses wurde für die Produktion des Vakzins in Insektenzellkulturen im Labor hergestellt. Das Vakzin ist der erste zugelassene Corona-Impfstoff dieses Typs in Deutschland und ergänzt das bisherige Angebot aus mRNA-Impfstoffen (Moderna, Biontech) und Vektor-Impfstoffen (Johnson + Johnson, AstraZeneca). Wegen seiner Bauweise kann der Novavax-Impfstoff auch von Personen akzeptiert werden, die bei den bisher zugelassenen Impfstoffen wegen deren teilweisen Neuartigkeit noch skeptisch sind.

Impfungen mit Novavax sind von Montag bis Samstag bei den drei festen Impfstellen zu erhalten. Diese Impfstellen befinden sich in der Großreuther Straße 115 b (einstige Kfz-Zulassungsstelle), in der Südlichen Fürther Straße 14 (ehemaliges N-Ergie-Kundenzentrum) sowie in der Winklerstraße 22 (Feuerbachsaal der Industrie- und Handelskammer IHK). Die Impfstellen haben von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nötig: online über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) oder über die Telefonhotline 09 11 / 14 89 82 45. Bei der Anmeldung ist der Wunsch nach dem Novavax-Impfstoff anzugeben.

In der Impfstelle Großreuther Straße 115 b gibt es Impfungen auch ohne Termin: täglich von 9 bis 12 Uhr.