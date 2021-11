Der Unternehmenssitz von Novartis Deutschland, dem führenden forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland, bleibt in Nürnberg, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Dies hat Novartis am heutigen Dienstag, 16. November 2021, bekannt gegeben. Das Unternehmen verlagert seine Deutschland-Zentrale in Nürnberg von der Roonstraße ins sogenannte Güterwerk auf den Business Campus Kohlenhof, der von Aurelis Real Estate entwickelt wird.

Das Unternehmen hatte schon vor einiger Zeit angekündigt, in eine neue Immobilie zu wechseln, sobald der Mietvertrag in der Roonstraße ausläuft. Novartis will neue Bürokonzepte umsetzen und braucht dafür einen anderen Gebäudezuschnitt. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Marcus König, sagt hierzu: „Das ist eine gute Entscheidung – nicht nur für die Novartis- Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, sondern auch für die gesamte Stadt und Metropolregion Nürnberg. Und sie spricht für die ausgezeichneten Rahmenbedingungen, die Nürnberg international tätigen Unternehmen bietet. Ich danke Novartis für die Standort-Treue zu Nürnberg!“ Auf verschiedenen Kanälen hat sich die Stadtspitze für den Verbleib von Novartis in Nürnberg eingesetzt: „Wir haben gekämpft – und es geschafft. Ein großes Unternehmen mit attraktiven Arbeitsplätzen bleibt in der Stadt.“

Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas betont: „Novartis ist ein innovatives Unternehmen und auch ein großer Arbeitgeber in Nürnberg. Daher ist die Entscheidung für Nürnberg ein Signal für unsere Stadt als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Und das Kohlenhof-Areal entwickelt sich zu einer der ersten Adressen. Hier haben sich zuletzt GfK, Datev und der Zollhof Tech Incubator angesiedelt. Es ist genau das richtige Umfeld für ein innovatives Unternehmen wie Novartis.“

Novartis beschäftigt rund 1 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seiner Deutschland-Zentrale in Nürnberg. Novartis wird daneben auch einen weiteren Standort in München eröffnen. So wird Novartis in Deutschland künftig über ein Netzwerk von Standorten in Nürnberg und München sowie die Hauptstadtrepräsentanz in Berlin verfügen. Dazu kommen weitere Standorte von Novartis-Divisionen, insbesondere Sandoz/Hexal in Holzkirchen sowie die Produktionsstandorte in Wehr, Barleben, Osterweddingen und Rudolstadt. Novartis Deutschland gehört zur Novartis AG, Basel / Schweiz.