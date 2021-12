Nürnberg: Neues Stadtquartier im Westen geplant

Ehemaliges Gelände der "Lederer Kulturbrauerei" wird gemischtes Viertel

Supermarkt und Kindergarten geplant: Stadt mit neuen Infos zu Umgestaltung

Stadt mit neuen Infos zu Umgestaltung Biergarten bleibt erhalten: Das wird aus den 6000 Quadratmetern

Die Stadt Nürnberg plant, einen Städtebau-Wettbewerb für die Umgestaltung des ehemaligen "Lederer"-Areals in Gostenhof auszurichten. Seit April 2019 steht das Gelände nun frei, im vergangenen Jahr wurde das gesamte, auch historische Inventar, in einer spektakulären Auktion versteigert. Schon damals hatte die Nürnberger Stadtverwaltung angekündigt, hier in Absprache mit dem Münchner Eigentümer Wohnungen und mehr errichten zu wollen. Jetzt sind die Pläne deutlich konkreter geworden, wie die Stadt mitteilt.

Nürnberger "Lederer-Areal" soll Quartier mit Supermarkt und Kita werden - weitere Umgestaltungen geplant

Gemeinsam mit der Stadt Nürnberg führe die Eigentümerfamilie des ehemaligen Augustiner-Brauereichefs Dr. Hans Inselkammer einen "städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerb zur Neubebauung des ehemaligen Lederer Areals in Gostenhof durch", heißt es.

Noch bis Ende Februar 2022 sollen acht Architekturbüros ein "neues städtebauliches und architektonisches Konzept" entwickeln. Der rund 6000 Quadratmeter große Biergarten mit altem Baumbestand bleibe erhalten und soll an die Stadt als Nachbarschaftspark für Gostenhof übertragen werden, so die Stadt Nürnberg.

Ziel sei "die Integration eines neuen, identitätsstiftenden Quartiers in das bunte und vielfältige Stadtviertel". Neben Wohnungen seien "Läden zur Nahversorgung, eine Kindergarteneinrichtung und eine neue Schulmensa für das Albrecht-Dürer-Gymnasium und das Sonderpädagogische Förderzentrum" vorgesehen. Zudem würden Eigentümer und Stadt Nürnberg gemeinsam die Neugestaltung der Sielstraße "mit deutlich gesteigerter Aufenthaltsqualität" planen.

