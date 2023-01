Lange Zeit war es ruhig um den einstigen "City Point" in Nürnberg. Unter dem Namen "Altstadt Karree" sollte das neue Einkaufszentrum wieder zu einer beliebten Shopping-Adresse in der Innenstadt werden. Die Corona-Pandemie machte dem Investor, dem Düsseldorfer Unternehmen Development Partner, dann aber offenkundig einen Strich durch die Rechnung.

"Der Covid-19-Virus hat leider auch Auswirkungen auf unser Projekt und wir sind diesbezüglich in enger Abstimmung mit allen Beteiligten", teilte die zuständige Kommunikationsagentur vor knapp zwei Jahren inFranken.de mit. Nun gibt es aber augenfällig ein Lebenszeichen.

"Altstadt Karree" in Nürnberg: Stadt schildert "sehr gutes Gespräch" - das ist im neuen Einkaufszentrum geplant

Seit 2021 ist Development Partner ein Tochterunternehmen des Joint Ventures zwischen der Imfarr Beteiligungs GmbH und YN Beteiligungen Holding AG. "Zum Projekt gibt es bisher ein sehr gutes Gespräch mit dem neuen Eigentümer der Liegenschaft", berichtet Daniel F. Ulrich, Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg, am Montag (16. Januar 2022) inFranken.de.

Das Wiener Familienunternehmen Imfarr hat sich laut eigenen Angaben auf die Entwicklung von Gewerbeimmobilien in Deutschland fokussiert. Auf der Firmenwebseite wird das "Altstadt Karree" bereits als aktuelles Projekt gelistet. Das künftige Einkaufszentrum gliedere sich "optimal" in den historischen Stadtkern ein, heißt es in der dazugehörigen Beschreibung. Mit seinen insgesamt 35.000 Quadratmetern soll vor Ort "ein neuer Anziehungs- und Treffpunkt" für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt entstehen.

Geplant sind laut dem österreichischen Immobilienentwickler wie gehabt "ein Nutzungsmix aus Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen", die in Zukunft gemeinsam "einen neuen Hotspot Nürnbergs" darstellen sollen. Wie Nürnbergs Planungs- und Baureferent mitteilt, sei ein Bauantrag "auf Basis der bisherigen Gespräche" laut Unternehmensangaben nun in Vorbereitung. Dieser Bauantrag liege der Stadt gleichwohl bisher nicht vor.

Neues Nürnberger Einkaufszentrum: "Altstadt Karree"-Fertigstellung für 2025 vorgesehen

Wann das "Altstadt Karree" letzten Endes seine Pforten öffnet, wird indessen die Zukunft zeigen. Laut Angaben von Imfarr ist die Fertigstellung des neuen Nürnberger Einkaufszentrums für das vierte Quartal 2025 geplant.

Die Humanic-Filiale in der Nürnberger Innenstadt schloss indessen im Dezember überraschend ihre Pforten. Nun steht fest: Es gibt bereits einen Nachfolger für die Ladenfläche in prominenter Lage.