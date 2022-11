Wie die Stadt Nürnberg berichtet, beteilige sie sich mit verschiedenen Aktionen am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Rund um den 25. November 2022 werden insgesamt 300.000 Tüten mit dem Motto „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte!“ kostenlos in vielen Bäckereien in Mittelfranken bei einer gemeinsamen Aktion der Arbeitsgemeinschaft der mittelfränkischen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten verteilt. Die Nürnberger Gleichstellungsstelle hat für die Verteilung in Nürnberg 70.000 Tüten bedrucken lassen.

In Nürnberg beteiligen sich erstmals auch viele Apotheken an der Aktion. Ein großer Teil der Papiertüten ging zudem an die Nürnberger Tafel. Auf den Tüten sind die Beratungsstellen für von Gewalt betroffene Frauen in der jeweiligen Stadt aufgelistet. Damit soll ein breites Publikum für das Thema Gewalt gegen Frauen sensibilisiert werden, denn der Kampf für ein selbstbestimmtes, gewaltfreies Leben für Frauen und Kinder ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam gelöst werden kann.

Außerdem hisst die Stadt Nürnberg eine Fahne mit der Aufschrift „Wir sagen ‚Nein!‘ zu Gewalt gegen Frauen!“ am Rathaus Fünferplatz 1 neben der Gleichstellungsstelle. Diese wird ab Mittwoch, 23. November, bis einschließlich Samstag, 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, zu sehen sein. „Geschlechtsspezifische Gewalt ist eine Menschenrechtsverletzung sowie eine Form der Diskriminierung der Frau“, begründet Hedwig Schouten, Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg den gewählten Zeitraum.

Der Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ geht zurück auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter getötet wurden. Sie waren im Untergrund tätig und hatten sich an Aktivitäten gegen Diktator Rafael Leónidas Trujillo beteiligt. Der Mut der Mirabal-Schwestern gilt inzwischen als Symbol, die nötige Kraft für das Eintreten gegen jegliches Unrecht zu entwickeln. Seit 1999 ist der 25. November auch von den Vereinten Nationen als offizieller internationaler Gedenktag anerkannt.

