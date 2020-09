In Nürnberg retteten Feuerwehrleute am Montagnachmittag einen leblosen Mann aus der Pegnitz.

Nachdem der 43-Jährige zunächst unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, ist er dort mittlerweile verstorben.

Update vom 31.08.2020, 19.55 Uhr: 43-Jähriger nach Sturz in die Pegnitz gestorben

Der 43 Jahre alte Mann, der am Montag im Bereich der Wöhrder Wiese in die Pegnitz gestürzt war und anschließend nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden konnte, ist tot. Nachdem er zunächst unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, ist der Mann dort zwischenzeitlich verstorben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken hervor.

Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die abschließenden Ermittlungen übernommen.

Update vom 31.08.2020, 17.25 Uhr: Ohne Fremdverschulden in Pegnitz gefallen

Nach einem furchtbaren Unglück im Bereich der Wöhrder Wiese in Nürnberg gibt die Polizei weitere Details bekannt. Eine Zeugin hatte am Montagnachmittag (31. August 2020) beobachtet, wie ein Mann unterhalb der Franz-Josef-Strauß-Brücke in die Pegnitz gestürzt war. Nachdem die Person nicht mehr aufgetaucht war, alarmierte die Frau die Rettungsleitstelle.

Bei dem Mann handelt es sich nach ersten polizeilichen Erkenntnissen um einen 43-Jährigen aus Fürth, so die Polizei. Er musste unter laufender Reanimation zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sein Zustand wird als "äußerst kritisch" eingestuft. Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Mann ohne Fremdverschulden in den Fluss gestürzt ist.

Update vom 31.08.2020, 16.15 Uhr: Geretteter Mann schwebt noch in Lebensgefahr

Nach einem Sturz in die Pegnitz am Montagnachmittag (31. August 2020) schwebt ein Mann in Lebensgefahr, teilt die Polizei inFranken.de mit. Feuerwehrtaucher hatten den leblosen Mann aus dem Fluss geborgen. Anschließend liefen Reanimationsmaßnahmen und der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Großeinsatz in Nürnberg waren die Polizei, die Feuerwehr, die Wasserwacht sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Erstmeldung vom 31.08.2020, 15.44 Uhr: Rettungskräfte bergen leblosen Körper aus Pegnitz in Nürnberg

Rettungseinsatz in Nürnberg: Am Montagnachmittag (31. August 2020) stürzte eine Person gegen 14.15 Uhr im Bereich der Franz-Josef-Strauß-Brücke in die Pegnitz, berichtet die Polizei. Rund 45 Minuten später entdeckten die alarmierten Rettungskräfte die Person im Fluss.

Anschließend konnte die leblose Person geborgen werden. Es wurde versucht, sie zu reanimieren. Über den aktuellen Gesundheitszustand ist aktuell noch nichts bekannt.

