Am frühen Samstagmorgen kam es am Ausgang der Diskothek im Nürnberger Hauptbahnhof zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen von US-Soldaten. Bundespolizeibeamte trennten die Streithähne und sprachen Platzverweise gegen die beiden Rädelsführer aus.

Da diese die Platzverweise nicht befolgten und die Pöbeleien weitergingen, setzen die Beamten den Platzverweis gegen einen 21-Jährigen mit unmittelbarem Zwang durch. Dabei wehrte sich der Mann heftig. Sein vorheriger Streitgegner, ein weiterer 21-jähriger Soldat, solidarisierte sich mit ihm und ging die Polizeibeamten an. Die Mitnahme zur Dienststelle störte ein weiterer Begleiter.

US-Soldaten prügeln sich - danach verbünden sie sich gegen die Polizei

Neun Beamte konnten schließlich die drei Soldaten überwältigen und zur nahegelegenen Dienststelle verbringen. Durch die Widerstandshandlungen erlitt ein 23-jähriger Bundespolizeibeamter so starke Quetschungen am Arm, dass er in einem Nürnberger Klinikum ambulant behandelt werden musste und derzeit nicht dienstfähig ist. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die drei Soldaten der US-Militärpolizei Vilseck übergeben.

Die Bundespolizei leitete gegen das Trio Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ein.

Vorschaubild: © Darek Delmanowicz/PAP/dpa