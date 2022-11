Auf Einladung der beim Referat für Umwelt und Gesundheit angesiedelten Solarinitiative Nürnberg informiert der Solarexperte Christian Dürschner von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e. V. bei einem Onlinevortrag über den Einsatz von Steckersolargeräten.

Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, finde der Online-Vortrag über die auch als Minisolaranlagen bekannten Geräte am Dienstag, 22. November 2022, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Direkteinwahl erfolgt unter https://meet.goto.com/968258053.

Ob an der Hauswand, auf der Garage oder am Balkongeländer. Auch Mieterinnen und Mieter können sich mit Steckersolargeräten an der Energiewende beteiligen und ihre Stromkosten reduzieren. In seinem Vortrag erläutere Christian Dürschner technische und rechtliche Voraussetzungen und gebe Tipps für die Umsetzung. Wo soll die Anlage am besten montiert werden? Muss sie angemeldet werden? Welcher Stecker darf verwendet werden?

Die Veranstaltung stehe allen interessierten Menschen in der Metropolregion Nürnberg offen. Während des Online-Vortrags könnten Fragen über den Chat gestellt werden.

