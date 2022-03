Nürnberg vor 1 Stunde

Eskalation

Mann erleidet Schnitt- und Stichverletzungen - Polizei nimmt Verdächtigen fest

In einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg kam es am Wochenende zu einer heftigen Auseinandersetzung. Ein Mann wurde dabei verletzt, sein Kontrahent floh jedoch. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.