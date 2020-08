Einsatz in Nürnberger Südstadt: Polizei nimmt Mann mit Machete fest. Ein laut Polizei "psychisch auffälliger Mann" löste am Dienstagnachmittag (18. August 2020) einen Polizeieinsatz in der Nürnberger Südstadt aus. Der 34-Jährige hatte zuvor einen Menschen mit einer Machete bedroht. Dies berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Gegen 17 Uhr teilten Zeugen einen Mann in der Gibitzenhofstraße mit, der mit einer Machete bewaffnet sei und einen Passanten damit bedroht habe. Nach ersten Mitteilungen soll der Täter den Passanten zunächst wegen einer Belanglosigkeit angesprochen haben, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam.

Völlig unvermittelt zog der 34-Jährige eine Machete und ging damit auf den Fußgänger zu. Dieser flüchtete und blieb unverletzt.

Unterstützungskommando nimmt 34-Jährigen fest

Die Einsatzzentrale Mittelfranken leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter ein. Eine Streife des Unterstützungskommandos traf kurz darauf etwa auf Höhe des Dianaplatzes den Tatverdächtigen an. Unter Vorhalt der Schusswaffe hielten die Polizeibeamten den 34-Jährigen an. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten neben der beschriebenen Machete auch noch ein Messer.

Der mutmaßliche Täter erweckte laut Polizei den Eindruck, sich "in einer psychischen Ausnahmesituation" zu befinden und machte wirre, zusammenhanglose Angaben. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen ihn ein.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes wird der 34-Jährige dem Gesundheitsamt vorgeführt und die Unterbringung in einer Fachklinik geprüft.

