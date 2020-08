Ansbach vor 43 Minuten

Einsatz

Schüsse in Ansbacher Innenstadt: Mann droht mit Bombe und verletzt sich mit Messer

In der Ansbacher Innenstadt rückte die Polizei an, nachdem Zeugen gemeldet hatten, ein Mann würde umherlaufen und sich mit einem Messer selbst verletzten. Bei der Ankunft der Beamten behauptet er, in seinem Rucksack sei eine Bombe.