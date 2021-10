Nürnberg aktualisiert vor 29 Minuten

Corona-Test

Malteser bieten Corona-Tests in Nürnberg-Mitte an: PCR-Testergebnis innerhalb einer Stunde

Die Malteser bieten in ihrem Testzentrum in Nürnberg-Mitte kostenpflichtige Corona-Tests an. Das PCR-Testergebnis gibt es hier in unter einer Stunde.